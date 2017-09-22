SALİH UÇAN'IN DA FORMASINI GİYDİĞİ SİON BAŞKANI, SAHA KENARINDAKİ YORUMCUYA SALDIRDI
İsviçre Ligi'nde oynanan Lugano-Sion maçında Sion başkanı Christian Constantin, hafta içinde kendisini sert sözlerle eleştiren futbol yorumcusu Rolf Fringer'e fiziksel saldırıda bulundu.
İsviçre Süper Ligi'nin 8. haftasında Lugano'yu 2-1 mağlup eden Sion'da, başkan Christian Constantin, maçın oynandığı sırada saha kenarındaki televizyon yorumcusu Rolf Fringer'e fiziksel saldırıda bulundu. İsviçre Futbol Ligi bu olay üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.
FEDERASYONDAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Karşılaşma sonrasında açıklamalar yapan Constantin, hafta içerisinde yorumcunun kendisini tehdit ettiğini, bu olayla birlikte ödeştiklerini belirtti. 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için ev sahipliği başvurusu bulunan İsviçre'nin komitesinde bulunan Constantin, adaylığa zarar vermemek için adaylık komitedeki asbaşkanlık görevinden istifa ettiğini de açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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