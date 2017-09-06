Son günlerde samanın karaborsaya düşmesi ve fiyatların yükselmesi ile birlikte, İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kolları sıvadı ve Bulgaristan'dan saman ithal etti. İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa, "Samanı karaborsaya düşürme oyunlarını da biz bozmak için ithal yoluna gittik. 9 bin ton saman anlaşması yaptık. Bu samanlar 3-4 parti halinde İzmir Alsancak Limanına getirilerek, çiftçilerimize dağıtımını yapacağız" dedi.

9 BİN TON SAMAN İTHAL EDİLDİ

Tarımsal üretimin yanı sıra son yıllarda hayvan besiciliğinin hızla artmasıyla, hayvanların beslenmesi için gerekli olan yeme olan talep artmaya başladı. İhtiyacın da artmasıyla fiyatlar da yükseldi ve saman karaborsaya düştü.

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği de, samanların ithal edilmesi için harekete geçti. Birlik, Bulgaristan ile yapılan görüşmeler kapsamında 9 bin ton saman için anlaşma yaptı.

"ELİMİZDE SAMAN YOK DİYEREK TELEFONLARI AÇMIYORLAR"

Birlik başkanı Ahmet Kocaağa, samanların 3-4 parti halinde İzmir Alsancak Limanına getirileceğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak, son günlerde saman fiyatlarının ikiye katlanması nedeniyle, saman ithal etmeye karar verdik. Bu çerçevede Bulgaristan ile yaptığımız görüşmeler kapsamında, birlik üyelerimize daha ucuz yem temin etme kapsamında 9 bin ton saman anlaşması yaptık. Bu samanlar 3-4 parti halinde İzmir Alsancak Limanına getirilerek, çiftçilerimize dağıtımını yapacağız. Bulgaristan'dan getirttiğimiz saman hem fiyat yönünden, hem de ulaşım yönünden bizim için daha uygun. Türkiye içerisinde birlik üyelerimize saman temin etme konusunda taleplerimize bazı tüccarlar ellerinde saman olduğu halde 'saman yok' diyerek fiyatları yükseltmeye başladılar. Samanı karaborsaya düşürme oyunlarını da biz bozmak için ithal yoluna gittik. Daha önce alışveriş yaptığımız adamlar elimizde saman yok diyerek ya telefonları açmıyorlar, ya da saman vermemek için daha önce alınan siparişleri bile iptal ediyorlar. Biz üreticimizi geçtiğimiz yıllarda Ödemiş Ziraat Odası olarak sahip çıktığımız gibi, şimdi de sahip çıkacağız. Üretici varsa biz varız. Onlar yoksa biz de yokuz."

Kaynak: haberinburada