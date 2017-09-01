Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde üç kişilik hücrede kalan gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast, güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye alındı.

"KENDİNİ AS, BİZİM ELİMİZDE KALMA!"

Agos Gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, kamu görevlilerinin yargılandığı davanın İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2016'da görülen duruşması sırasında eşi Selma Samast'a el yazısıyla yazdığı bir mektup ulaştırdı. Samast'ın mektubunda: "01.12.2016 tarihinde Silivri cezaevi'nden mahkemeye götürülmek üzere gardiyanlar tarafından kaldığım tek kişilik hücreden çıkarıldım. Ardından Jandarmaya teslim edilmek için cezaevi çıkışında bulunan bir odaya kapatıldım. Daha sonra kapıyı açıp içeriye giren üç gardiyan kamerasız olan odada beni darp etti. Darp sırasında da 'Kendini as, bizim elimizde kalma. Yoksa seni zehirleyip öldüreceğiz' diye tehdit etti. Geçen haftada kamerasız bir odada yine dayağa maruz kaldım. Korkudan bu yaşananları dilekçeyle kimseye anlatamadım. Duruşmada da dile getirmeye çekindim. Beni buradan kurtar. Birileriyle görüş. Yoksa buradan ölüm çıkar" iddiasında bulundu.

EŞİ MEKTUBU İLETTİ

Samast'ın eşi Selma Samast da bu mektubu mahkeme başkanına iletti ve eşinin başka bir cezaevine nakledilmesini istedi. Mahkeme başkanı da cezaevinin bağlı olduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak iddiayı dile getirdi ve Samast'ın uzun süre kaldığı Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne ya da daha güvenlikli bir yere nakli konusunda talepte bulundu. Talebi inceleyen savcılık, aldığı kararla bir hafta sonra Samast'ı güvenliği için eskiden kaldığı Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakletti.

TEVKİFEVLERİ, CEZAEVİNİ UYARDI

Ancak burada 9 ay boyunca üç kişilik bir koğuşta kalan Samast ile ilgili pazartesi günü yeni bir karara imza atıldı. Samast ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden 'acil koduyla' cezaevi yönetimine gönderilen yazıda, Ogün Samast için güvenlik arttırılması istendi.

Yazıda, alınan istihbarat gereği Samast'ın can güvenliğinin tehlikede olabileceği belirtilirken Samast'ın bir süre cezaevinde kalan mahkumlarla aynı ortamda kalmaması istendi. Bunun üzerine harekete geçen cezaevi yönetimi Samast'ı kaldığı üç kişilik koğuştan alarak tekli hücreye koydu. Samast'a da yapılan uygulamanın can güvenliği nedeniyle alındığı belirtildi.

4 YIL SONRA TAHLİYE OLACAK

Cinayeti işlediği zaman yaşı küçük olduğu için yargılama sonunda, 'tasarlayarak adam öldürmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Samast, cezasının 3'te 2'sini yatacak. 10,8 yıldır tutuklu olan Samast 4 yıl 2 ay sonra tahliye olacak.

"ABİNE GÜZEL BİR POZ VER LAN"

Gazeteci Hrant Dink'i 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul'da vuran Ogün Samast, suikasttan bir gün sonra Samsun Otogarı'nda yakalandı ve ilk sorgu için otogar içindeki jandarma karakoluna götürüldü. Sorgusu çay ocağında yapılan Samast'ın 1 Şubat 2007 tarihinde sorgunun görüntü kayıtları bulunmuştu. Görüntülerde jandarma erleri, subaylar ve polis, Ogün Samast'ın koluna girerek hatıra fotoğrafı çektiriyordu. 7 dakika süren görüntülerde fotoğraf çeken kişi Samast'ın başının Atatürk'ün 'Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez' sözlerini kapamaması için kadraj ayarı yapıyordu. Görevlilerden biri Samast'la konuşurken "Abine güzel bir poz ver lan, hem de gülerek hadi şöyle. Arkadan şeyi de çıkarsın. (Bayrağı kastediyor) Çıkart, tut şöyle. Tut tut güzelce aç. Şöyle güzelce indir yüzünü görelim bak bize abi" diyordu. (Kaynak: Vatan)

Kaynak: haberinburada