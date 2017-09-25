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ŞAMPİYON HALTERCİ NAİM SÜLEYMANOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER!


Şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu'ndan kötü haber!
Tarih : 25 Eylül 2017, 21:10
Puan Ver : Şampiyon Halterci Naim Süleymanoğlu'ndan Kötü Haber!(8/10)4

Şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu'dan kötü haber geldi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu karaciğer yetmezliğinden ölümle pençeleşiyor. Bakırköy'de bir hastanede yoğum bakıma alınan Naim Süleymanoğlu'nun, durumunun kritik olduğu açıklandı.

KARACİĞER NAKLİ OLMAZSA HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Naim Süleymanoğlu'nun yakın arkadaşı ve kişisel doktoru olan Doktor Adnan Bağrıaçık'ın Ülke TV'ye verdiği bilgilere göre Naim Süleymanoğlu eğer karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir.

"ZAMAN ÇOK KISITLI VE ŞU AN BİLİNCİ KAPALI"

Bağrıaçık, "Naim Süleymanoğlu'nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğun bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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