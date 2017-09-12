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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona - Juventus Maçı Şifresiz Kanalda

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BARCELONA - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Barcelona - Juventus karşılaşması, bu akşam 21.45'te TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Tarih : 12 Eylül 2017, 10:40
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona - Juventus Maçı Şifresiz Kanalda(6/10)2

Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getiren ve bu nedenle Devler Ligi olarak da anılan Şampiyonlar Ligi büyük heyecana neden oluyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu organizasyonda haftanın en önemli maçlarından bir tanesi bugün Camp Nou'da Barcelona-Juventus karşılaşması olacak. Neymar'ı kaybederek büyük yara alan Barcelona, son üç sezonda iki kere kupa finalisti olan Juventus'u kendi sahasında ağırlayacak.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Vidal, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Paulinho, İniesta, Deulofeu, Messi, Suarez

Juventus: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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