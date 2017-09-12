ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BARCELONA - JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Barcelona - Juventus karşılaşması, bu akşam 21.45'te TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Avrupa futbolunun devlerini karşı karşıya getiren ve bu nedenle Devler Ligi olarak da anılan Şampiyonlar Ligi büyük heyecana neden oluyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği bu organizasyonda haftanın en önemli maçlarından bir tanesi bugün Camp Nou'da Barcelona-Juventus karşılaşması olacak. Neymar'ı kaybederek büyük yara alan Barcelona, son üç sezonda iki kere kupa finalisti olan Juventus'u kendi sahasında ağırlayacak.
MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
Bu akşam 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Vidal, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Paulinho, İniesta, Deulofeu, Messi, Suarez
Juventus: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain
Kaynak: haberinburada
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