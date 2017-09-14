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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BEŞİKTAŞ, PORTO'YU DEPLASMANDA EZDİ


Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Porto'yu Deplasmanda Ezdi
Tarih : 14 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Porto'yu Deplasmanda Ezdi(10/10)6

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

BÜTÜN GOLLERİ BEŞİKTAŞLILAR ATTI

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlıların golleri 13'üncü dakikada Anderson Talisca, 28'inci dakikada Cenk Tosun ve 86'ncı dakikada Babel'den gelirken, Porto'nun tek golünü Duşko Tosic (kendi kalesine) kaydetti.

BEŞİKTAŞ GRUPTA LİDER

Gruptaki diğer maçta RB Leipzig ve Monaco 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Beşiktaş ilk haftayı lider olarak tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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