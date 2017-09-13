UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Barcelona, bu akşam Camp Nou'da Juventus'u ağırladı. Arjantinli süper star Messi'nin şov yaptığı maçta Barça sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı.

Maçın golleri 45 ve 69. dakikalarda Messi ve 56. dakikada Rakitic'ten geldi. Bu skorla Katalanlar, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

Kaynak: haberinburada