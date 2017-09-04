SAMSUN'DA ESKİ DÜNÜRLER BİRBİRİNE GİRDİ, SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Samsun'un Havza ilçesinde eski dünürlerin kavgası kanlı bitti. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde eski dünürler birbirlerine savaş açtı.
ÇOCUKLARINI BOŞANDIĞI EŞİNE BIRAKIRKEN KAVGA ÇIKTI
Olay, saat 19.00 sıralarında Havza ilçesi Mısmılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. ile İrfan B., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı, çiftin 2 çocuğunun velayeti ise babalarına verildi. İrfan B., babası Aydın B.'yi de yanına alarak, çocuklarını bayram nedeniyle anneleri M.Ö'nün yanına bıraktı. Burada iki aile arasında tartışma çıktı.
KAVGADA SİLAHLA ATEŞ AÇILDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan B., babası Aydın B. ile birlikte eski kayınpederi Recep Ö. ile oğlu Mustafa Ahmet Ö.'ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Recep Ö., Mustafa Ahmet Ö. ve Muhterem A. yaralandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALI
Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Ö. burada, oğlu Mustafa Ahmet Ö. de hava ambulansı ile sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı ise Muhterem A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
TUTUKLANDILAR
Olayın ardından gözaltına alınan Aydın B. ve oğlu İrfan B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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