Samsun'un Havza ilçesinde eski dünürler birbirlerine savaş açtı.

ÇOCUKLARINI BOŞANDIĞI EŞİNE BIRAKIRKEN KAVGA ÇIKTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Havza ilçesi Mısmılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. ile İrfan B., bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı, çiftin 2 çocuğunun velayeti ise babalarına verildi. İrfan B., babası Aydın B.'yi de yanına alarak, çocuklarını bayram nedeniyle anneleri M.Ö'nün yanına bıraktı. Burada iki aile arasında tartışma çıktı.

KAVGADA SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan B., babası Aydın B. ile birlikte eski kayınpederi Recep Ö. ile oğlu Mustafa Ahmet Ö.'ye tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Recep Ö., Mustafa Ahmet Ö. ve Muhterem A. yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALI

Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Ö. burada, oğlu Mustafa Ahmet Ö. de hava ambulansı ile sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı ise Muhterem A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Olayın ardından gözaltına alınan Aydın B. ve oğlu İrfan B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: haberinburada