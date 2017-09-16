SAMSUN'DA KOMEDİ FİLMİ GİBİ FARE OPERASYONU
Asiye Zengin isimli kadının, torunları ve eşiyle birlikte evine giren fareyi yakalamaya çalıştıkları görüntüler deyim yerindeyse komedi filmlerine taş çıkartacak cinstendi.
Samsun'da bir eve giren fareyi yakalamak için aile sakinlerinin kedi yardımı ile yaptığı operasyonun görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca binlerce kişi tarafından izlendi.
TIKLANMA REKORLARI KIRDI
Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşayan Asiye Zengin adındaki yaşlı bir kadının evine fare girdi. Torunları ve eşiyle birlikte oturan yaşlı kadın, evine giren fareyi fark edince yakalama operasyonu düzenledi. Yağmur adındaki 4 yıllık evcil kediyi de operasyona dahil eden aile bireylerinin başlattığı fare operasyonu, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
"EVDE FARE YAKALAMA OPERASYONU BAŞLADI"
İzleyenleri güldüren fare operasyonu videosunu vatandaşlar yorum yağmuruna tuttu.Cep telefonunun kamerasıyla videoyu kayıt altına alan Soner Zengin, "Biz babaannemin evinde oturduğumuz sırada eve bir fare girdiğini fark ettik. Daha sonra da fareyi yakalamak için 4 yıldır beslemediğimiz Yağmur isimli kedimizden yardım aldık. Evde bir fare yakalama operasyonu başladı. Yaklaşık 5 dakikalık bir çaba sonucunda kedimiz fareyi yakaladı ve biz de rahatladık" dedi.
Kaynak: haberinburada
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