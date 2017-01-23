Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

samsung galaxy s8, mwc 2017'de bulunacak ama tanıtılmayacak

SAMSUNG GALAXY S8, MWC 2017'DE BULUNACAK AMA TANITILMAYACAK

Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8'i önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'ye getireceği ama burada sadece sektörün önde gelen isimlerine sergileyeceği söyleniyor.

Tarih : 23 Ocak 2017, 10:40
Puan Ver : Samsung Galaxy S8, Mwc 2017'de Bulunacak Ama Tanıtılmayacak(10/10)9


Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8'i önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'ye getireceği ama burada sadece sektörün önde gelen isimlerine sergileyeceği söyleniyor.



Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8'in ne zaman tanıtılacağı hala belli olmuş değil. Konuyla ilgili çeşitli söylentiler dolaşıyor ama henüz kesin bir tarih belirlenmiş değil. Bu söylentilerden bazıları Galaxy S8'nin MWC 2017'de tanıtılacağı yönünde olsa da yeni gelen haberler Samsung'un yeni amiral gemisini MWC 2017'de tanıtmayacağını gösteriyor.



Ancak bu telefonun fuarda yer almayacağı anlamına gelmiyor. Sızıntılarıyla tanınan @Ricciolo'ya göre Samsung yeni amiral gemisini önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'ye getirecek ama telefon için bir tanıtım konferansı düzenlenmeyecek. Bunun yerine telefon kapalı kulisler arkasında sektörün önde gelen kişilerine gösterecek. Genel kitlenin ise bir süre daha beklemesi gerekecek.



@Ricciolo'ya göre Samsung Galaxy S8, 29 Mart'ta düzenlenen ayrı bir etkinlikle resmen tanıtılacak. Bu etkinliğin New York'ta düzenleneceği tahmin ediliyor.



Günümüzün En Akıllı Otomobilleri








Etiketler: Samsung  Galaxy  S8  Mwc  2017  De  Bulunacak  Ama  Tanıtılmayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER