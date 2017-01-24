360 derece fotoğraf ve video kaydı yapmaya ne dersiniz? Üstelik sizin yapmanız gereken tek şey, sadece kayıt düğmesine basmak olacak. Her ne kadar bir hayal gibi görünse de Samsung'un yeni VR kamerası olan Samsung Gear 360 ile bu hayali gerçekleştirmek mümkün.



360 derece fotoğraf ve video kaydı yapmaya ne dersiniz? Üstelik sizin yapmanız gereken tek şey, sadece kayıt düğmesine basmak olacak. Her ne kadar bir hayal gibi görünse de Samsung'un yeni VR kamerası olan Samsung Gear 360 ile bu hayali gerçekleştirmek mümkün.



Samsung Gear 360, son kullanıcılar için özel olarak tasarlanan, hem 360 derece fotoğraf hem de video çekebilen bir VR kamera. Uzaktan bakıldığında klasik bir Web kameraya benzeyen Gear 360, arka ve ön tarafta yer alan iki geniş açı lensi ile farklılaşıyor. Bu iki lens ile 360 derece fotoğraf ve video çekebilen Gear 360, oluşturulan görüntüleri anında cep telefonlarında oynatabiliyor.



Aktarılan fotoğraf ve video görüntülerin görüş açıları kullanıcılar tarafından belirlenebilmesi önemli bir özellik. Telefonu sağ sola ve yukarıya aşağıya hareket ettirerek veya bu hareketleri parmağınızla ekranda dokunup yaparak var olan görüntüleri 360 derece seyredilebiliyorsunuz.



Bu özellik esasında kullanıcıya çok sıra dışı bir perspektif kazandırması ile ilgi çekiyor. Örneğin bu kamerayı motosikletinize monte ederek çekim yaptığınızda, şoförün bakış açısı ile hareketli görüntüler oluşturabildiğiniz gibi, sağ ve soldaki manzaraları ve yol durumu ile birlikte seyir esnasındaki şoförün yüz hareketlerini de aynı anda kayıt edebiliyorsunuz.



Gear 360'ın alt tarafında yer alan standart Tripod girişi ile onu sabitlemek mümkün. Beraberinde ise sadece mini bir masaüstü Tripod veriliyor. Yapmak istediğiniz çekime göre gerekli olan aksesuarları almanız gerekiyor. Buna karşın Gear 360 toz ve yağmura karşı dayanıklı. Su altı çekimleri için ise, yakın gelecekte çıkacak olan sualtı korumasını kullanmak zorundasınız.



Kullanımı



Gear 360'ın üzerinde temel fonksiyonları kullanabileceğiniz (açma kapama, kayıt, menü) üç adet düğme bulunuyor. Yaptığınız ayarlar, üzerinde bulunan 0.5 inç büyüklüğündeki OLED ekrandan takip edilebiliyor. Detaylı ayarlara ulaşmak için mutlaka akıllı telefona Gear 360 uygulaması yüklü olması gerekiyor. Gear 360'ı akıllı telefon ile haberleşmek içinse NFC bağlantısından faydalanabiliyorsunuz. Bağlantı için iki ürünü birbirleri ile dokundurmanız yeterli.



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