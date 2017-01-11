Samsung'un Samsung Gear gibi akıllı saatlerinin sadece Android telefonlarla çalışma zorunluluğu ortadan kalktı.



Güney Koreli elektronik devi yeni yayınladığı Samsung GearS ve Gear Fit uygulamalarını, iPhone cihazları ile uyumlu olarak tasarladı.



Bu yeni yöntemle, akıllı saatler, tam anlamıyla iPhone'lar ile entegre olmuyor ancak uygulama bazında iPhone ile çalışabilecek.



Samsung'un bu uygulamaların sayısını genişletmesi ve iPhone sahiplerinin Gear ürünlerini tercih etmesi için daha fazla sebep yaratması bekleniyor.



Gear cihazlarında GPS'in ve çevresel sensörlerin de iPhone ile çalışacağının altı çiziliyor. Böylece başka geliştiricilerin de Samsung Gear serisi cihazlar için iPhone uyumlu uygulamalar geliştirmeleri mümkün olacak.