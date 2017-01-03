

Samsung, yeni nesil akıllı saati olan Gear S3 ile analog saat tasarımını baz alarak tüm dengeleri bozdu. Ergonomisi ile benzer ürünlerle büyük bir fark yaratan Samsung Gear S3 'e yakından bakıyoruz.



Samsung, kullanıcısını dinleyerek akıllı saati olan Gear S2 ile birçok şeyi doğru yaptı. Gear S2 ile yuvarlak saat tasarımını tercih eden Samsung, başarılı ergonomisi ve kolay kullanımı ile gönüllerde taht kurdu. Fakat bu Samsung için yeterli değildi. Gear S2 ile ciddi bir tecrübe edinen ve kullanıcıların yorumlarını ve isteklerini kulak asmayan Samsung, yeni nesil bir akıllı saat ile karşımıza çıktı. Samsung Gear S3 olarak adlandırılan bu yeni akıllı saat, yeni tasarımı ve yep yeni özellikleriyle kendisini farklılaştırıyor. Gear S3 Classic ve Gear S3 Frontier olmak üzere iki farklı sürüm ile karşımıza çıkan bu ürünler, klasik saat sevenlerden, spor ve macera tutkunlarına kadar çok geniş bir kitleye hitap ediyorlar.



Yep yeni bir tasarım ile karşımızda



Biz her ne kadar akıllı saat desek de bu ürünler taşınabilir bilgisayarlardan çok farklı değiller. Durum böyle olunca birçok kullanıcı bu ürünlere mesafeli yaklaşıyor. Samsung, işte bu düşünceyi kırmak istiyor ve gerek tasarımda gerekse de ergonomide yeni nesil akıllı saatinde önemli değişiklikler yaptı. Sonuçta kimse bileğinde bir bilgisayar taşımak istemiyor. Bu yüzden yeni nesil akıllı saatlerin tasarımı analog saatlerin tasarımından ilham alındı. Bu yapılınca 40 mm'lik çap boyutundan 46 mm ve bezel halka ile daha rahat kontrol edilebilen bir çap boyutuna geçildi. Tabi bu değişiklikler olunca Gear S3'un ağırlığı 42 gr Gear S2 ile kıyasla 62 grama çıktı.



Macera tutkunlarından ilham alan Gear S3 frontier, tasarım ve fonksiyonu harmanlayan dayanıklı tarzıyla güçlü bir dış görünüme sahip. Gear S3 classic ise en ikonik saatlerde bulunan minimalist ve zarif tarzı yansıtıyor. Her iki ürün yerleşik GPS ve IP68 su ve toza dayanıklılığın bulunduğu birçok gelişmiş özelliklere sahip. Diğer bir önemli özellik ise binlerce saat arayüzü ve kayış seçenekleri sayesinde, istenildiği gibi kişiselleştirebiliyor olması.



Performans



Samsung Gear S3 ile Gear S2'nin genel konseptine sadık kaldı. Demek istediğimiz, menüye erişim ve geçişlerde Bezel halka değiştirilmedi. İyi de oldu. Çünkü bu Bezel halka ile menüye kolayca ulaşılabiliyor. Bununla birlikte ekranın büyümesi kullanıcının işini daha da kolaylaştırdığını söylemeliyiz. 1.3 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, 360×360 piksel çözünürlük ve 278 ppi piksel yoğunluk değerine ek olarak 16 milyon renk özelliğini destekliyor. Saatin camı, özel olarak geliştirilen ve sağlamlığı ile kendisinden söz ettiren Corning Gorilla Glas SR+. Bu cam safir cam kadar çizilmeye dayanıklı değil, fakat ışık geçirgenliği çok daha yüksek olmasından dolayı ekranı aydınlatmak için daha az ışığa ihtiyaç duyuyor.



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