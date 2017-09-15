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Samsung Note 8 mi iPhone X mi?

SAMSUNG NOTE 8 Mİ İPHONE X Mİ?

Apple'ın 10. yılına özel çıkardığı iPhone X modeli ve Samsung'un en iddialı ve son çıkan telefonu Note 8 arasındaki farklar neler? İki model de güvenlikleriyle ön plana çıkıyor.

Tarih : 15 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Samsung Note 8 Mi İphone X Mi?(7/10)3

Apple, Samsung'un en gelişmiş cihazı olan Note 8'e iPhone X ile karşılık verince yılın en güçlü telefon savaşı da başlamış oldu. İşlemci, güvenlik duvarları ve tam donanımlı kamera özellikleriyle birbirlerine meydan okuyan iki cihazın teknik özelliklerini sizler için karşılaştırdık.GÜVENLİKTE APPLE

Çerçevesiz tasarımın bir sonucu olarak markalar parmak izi yerine daha etkili yöntemler uyguladı. Örneğin Samsung, bu özelliğe iris tarayıcı da ekledi. Apple ise iPhone X'e kızılötesi destekli yüz tanıma teknolojisini getirdi. Bu sistem yüz haritasını en ince ayrıntısına kadar oluşturup güvenliği maksimuma çıkarıyor.DAHA GÜÇLÜSÜ YOK

İki telefonda da işlemci konusunda ciddi bir rekabet mevcut. Samsung'un cihazı 8 çekirdekli Exynos 8895 işlemcisini kullanırken, Apple tercihini 6 çekirdekli 2.5 GHz hızında çalışan A11 Bionic'ten yana kullanmış. Apple'ın yaptığı bu sıçrama rakiplerine bu alanda da gözdağı veriyor.GÖRÜNTÜ CANAVARI

En büyük rekabetlerden biri kamera tarafında yaşanıyor. Her iki telefon da 12'şer MP'lik çift arka kameraya sahipler. Samsung, f/1.7 diyafram açıklığına sahip lensten yana tercihini kullanırken Apple f/1.8'lik bir lense yer vermiş. İki cihazla da karanlıkta dahi net fotoğraf çekilebiliyor. (Posta)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Samsung  Note  8  Mi    İphone  X  Mi    haber

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