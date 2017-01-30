Samsung, geçtiğimiz yıl her gün en az 20 Samsung patent alarak teknoloji geliştirmedeki başarısını bir kez daha ortaya koydu.



Samsung, geçtiğimiz yıl her gün en az 20 Samsung patent alarak teknoloji geliştirmedeki başarısını bir kez daha ortaya koydu.



Uluslararası alanda patent hizmetleri sunan IFI CLAIMS kuruluşunun açıkladığı verilere göre Samsung patent alan kuruluşlar sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.



Samsung Electronics, 2016 yılında aldığı 5518 patent ile rakiplerini geride bırakırken, görüntü teknolojileri üzerine uzmanlaşan Samsung Display de aldığı 2023 patent ile dünyada en çok patent alan kuruluşlar arasında ön sıralarda yer almayı sürdürdü. Samsung, iki şirketi ile geçtiğimiz yıl her gün en az 20 patent alarak teknoloji geliştirmedeki başarısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.



Quantum Dot teknolojisi için 150'den fazla patent aldı



Akıllı cihazlar ve tüketici elektroniğinden iletişim teknolojiler ve kurumsal çözümlere kadar birçok farklı alanda yeni nesil çözümler sunan Samsung; patent aldığı teknolojileri de geliştirdiği yeni ürünlerle kullanıcılarıyla buluşturmaya devam etti. Samsung, 2001 yılında odaklanmaya başladığı Quantum Dot teknolojisiyle geliştirdiği ilk QLED TV modellerini 5-8 Ocak 2017 tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenen; dünyanın en büyük Tüketici Elektriğini Fuarı CES 2017'de tanıttı. Renk hacmini yüzde 100 yeniden üretebilen ve 1500-2000 nit aralığında en ince ayrıntıların bile fark edilebilmesini sağlayan Quantum Dot teknolojisi için Samsung; 2001 yılından bu yana 150 farklı patent aldı. Samsung, hali hazırda yarı iletken materyallerin oluşturduğu nano büyüklüğündeki kristaller olan Quantum Dot'lardan kadmiyum içermeyen özel ekranlar üretebilen tek şirket konumunda.



LTE teknolojisinde en çok patent Samsung'da



Samsung iletişim teknolojilerinde sahip olduğu patent sayısıyla da sektörüne liderlik ediyor. Tayvan Fikri Mülkiyet Ofisi (Taiwan Intellectual Property Office-TIPO) tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan rakamlara göre Samsung; son iki yıldır LTE/LTE Advanced yeni nesil iletişim teknolojilerinde en fazla sayıda standart bazlı patente sahip şirket konumunda. Samsung bu alanda sahip olduğu 964 patent ile dünya genelinde bu alanda sahip olunan patentlerin yüzde 12.7'sini elinde bulunduruyor. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre dünyada LTE/LTE Advanced teknolojilerine ait patenti olan 66 telekom şirketi bulunuyor. Samsung, LTE teknolojisindeki liderliği ile dünyada 5G teknolojisinin gelişimine öncülük ediyor.



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