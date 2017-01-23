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samsung'un patronu tutuklanmanın eşiğinden döndü

SAMSUNG'UN PATRONU TUTUKLANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Güney Kore'yi sarsan rüşvet skandalı nedeniyle başlatılan soruşturmada mahkemeye çağrılan Samsung'un de fakto lideri, Jae-yong Lee, tam anlamıyla tutuklanmanın eşiğinden döndü.

Tarih : 23 Ocak 2017, 10:44
Puan Ver : Samsung'un Patronu Tutuklanmanın Eşiğinden Döndü(6/10)8


Güney Kore'yi sarsan rüşvet skandalı nedeniyle başlatılan soruşturmada mahkemeye çağrılan Samsung'un de fakto lideri, Jae-yong Lee, tam anlamıyla tutuklanmanın eşiğinden döndü.



Babası kalp krizi geçirdikten sonra şirketin yönetimini devralan Jae-yong Lee, profesyonel yöneticilere ve yönetim kuruluna rağmen, Samsung'taki kararların alınmasındaki en etkili isim olarak görülüyor.



Güney Kore devlet başkanının kurduğu vakıf için büyük şirketlerden bağış aldığı ve bu bağışlar karşılığında şirketlere avantajlar sağladığı suçlamasıyla harekete geçen Güney Koreli savcılar, bağışta bulunan Samsung'u da inceleme altına almıştı.



Jae-yong Lee'yi, rüşvet vermekle suçlayan savcılar, dev şirketin patronunu da mahkemeye çıkardılar. Ancak mahkeme başkanı, Jae-yong Lee'nin tutuklanmasına lüzum görmedi ve genç patronun tutuksuz yargılanmasına karar verdi.



Bu karar, Jae-yong Lee'nin davadan kurtulması anlamına gelmiyor. Samsung'un patronu hala çok ciddi suçlamalarla mahkemede ter dökecek.



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