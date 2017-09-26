Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, alınan kötü sonuçların ardından yönetimle yaptığı toplantı sonrası görevinden istifa etti.

Ligde art arda kötü sonuçlar alan Samsunspor'da taraftarlar yönetim ve Teknik Direkdör Alpay Özalan'ın istifasını istiyordu. Alınan kötü sonuçların ardından bugün akşam saatlerinde toplanan yönetim kurulu Teknik Direktör Alpay Özalan ile masaya oturdu. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Alpay Özalan yönetime istifasını sundu.

NİHAİ KARAR YARIN KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hocamız Alpay Özalan istifasını yönetim kuruluna sunmuştur. Nihai karar, yarın sabah hocamız ile yapacağımız toplantının ardından Samsunspor kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Öte yandan 100'e yakın Samsunspor taraftarı Nuri Asan Tesisleri önüne gelerek yönetim ve teknik heyeti protesto etti. Alpay Özalan ve yönetim kurulunu istifaya davet eden taraftarlar, "İstifa, bizleri rezil ettiniz" yazılı pankart astılar. Uzun süre slogan atan taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: haberinburada