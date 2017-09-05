Maliye'nin yurtdışında faaliyet gösteren internet sitelerinden yapılan alışverişe stopaj kararının ardından önemli bir adım daha atılıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, stopaj uygulamasında kararlı oldukları mesajını verirken, İstanbul'da sadece elektronik ticarete bakacak bir vergi dairesi kuracakları mesajını verdi. Ağbal, şunları söyledi:

MÜKELLEF OLMAK İSTİYORLAR

Uluslararası elektronik ticaret platformlarını yöneten bazı şirketler bizlerle görüşüyor. Büyük bir platform da bize geldi. Avrupalı, Çinli birçok firma satış yapıyor. Mükellef olmak istediklerini söylediler. İlk sordukları stopaj oldu. Baktık ki firmalar artık vergilerini vermek, ticaretlerini yapmak istiyor; ülkelerle kötü olmak istemiyorlar. Ayrıca lojistik merkezi oluşturacaklarını bize ilettiler. Stopaj çalışmasından vazgeçmedik ama mükellef yapma seçeneğinin vergiye uyum bakımından daha doğru bir çözüm olacağını görüyoruz.

DİĞER ÜLKE ÖRNEKLERİ

Bazı ülkelerde firmalar belli bir tutarı aştığında mükellef oluyor. Örneğin A platformu üzerinden bir şirket diyelim ki yıllık 1 milyon doları geçen bir satış yapıyorsa bu firmalar da mükellef oluyor. Bu şirketleri Türkiye'de vergi mükellefi yapabileceğimizi görüyoruz.

İSTANBUL'DA KURULACAK

Bu firmalar vergi yasalarının belirgin ve basit olmasını istiyorlar. Onlara İstanbul'da sadece elektronik ticarete bakacak bir vergi dairesi belirlenebileceğini söyledim. Bu şirketler belirlenen vergi dairesinin mükellefi olurlar, belgelerini oraya verirler.

ŞİRKETLER İÇİN FIRSAT

Elektronik ticaret platformu Türkiye için de bir fırsat. Ülkemiz tüketim üzerinden istila edilen bir pazara dönüşmemeli. Tam tersine bu mekanizma bizim küçük ve orta ölçekli işletmelerin diğer ülke pazarlarına eriştiği bir pazara dönüşmeli. Tekstil, giyim sektörü, ev tekstili gibi ürün segmentleri var. Bizim KOBİ'lerimiz bu piyasaya erken girerse global network içinde ciddi başarılar elde edebilir.

BEYANNAME VERMEYENE CEZA VAR

Türkiye'de kazandığı halde vergi mükellefi olmak istemeyen bazı şirketler var. "Maliye olarak bu şirketleri resen yani onların isteğine bırakmaksızın vergi mükellefi yaptık. Beyanname vermeleri için çağrıda bulunduk. Beyanname vermezlerse bunlara ceza keseceğiz, vergilerini isteyeceğiz. Vergi alacağını almak için her türlü çalışmayı yapacağız.

ANADOLU'DA E-TİCARET REKABETİ

Bakan Ağbal, e-ticaret'teki gelişime ilişkin seçim bölgesi Bayburt örneğini verdi. Ağbal, "Bayburt'a gittiğimde büyük marketlerden şikâyet ediyorlardı, şimdi elektronik ticaretle rekabet edemediklerini söylüyorlar. Hanımlar giriyor internete alışverişlerini yapıyorlar. Türkiye'nin de elektronik platform üretmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: haberinburada