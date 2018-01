Bitcoin ile ünlenen sanal paralar (cryptocurrency) çok popüler çünkü çok hızlı bir değer artışı yaşandı ve '10 yıl önce 20 dolarlık bitcoin alsaydınız şimdi 1 milyon dolarınız vardı' konulu haberler çıktı. 1 Eylül'de 5 bin 13 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin fiyatı, bu seviyeden yüzde 20 gerilemiş olsa da hâlâ popüler. Aslında adları kamuoyu tarafından fazla bilinmeyen diğer sanal paralarda son günlerde ciddi hareketler var. Yıl sonunda piyasa değerleri 200 milyar doları bulması beklenen sanal paralar için devletler ardı ardına adım atıyor. Bankalar bir araya geliyor ve teknoloji devleri yatırım yapıyor.

SANAL CEPHE OLUŞTU

Çin sanal paralara yasak getireceğini açıklayınca hem bitcoin hem de en büyük rakibi Ethereum darbe aldı. Bu hamle Çin'in sanal parayı reddettiği anlamına gelmiyor. Çünkü Çin'in dönem başkanlığında dün biten BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) zirvesinde Rusya ile ortak sanal para üretme kararı alındı. Bu karar aynı zamanda dolara karşı yürütülen kur savaşının da sanal cephesi olarak değerlendiriliyor.

10 BÜYÜK BANKADAN İŞBİRLİĞİ

Ülke tarafında bunlar olurken bankalar da boş durmadı. İsviçreli UBS'in kurduğu ve dört bankanın dahil olduğu sanal para sistemine geçtiğimiz hafta altı büyük banka daha dahil oldu. Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG ve State Street yeni katılan bankalar. Bankaların bu işe girmesi sonrası diğer büyük sanal paraları yok edebilecekleri belirtiyor. Bankalar sadece kendi alanlarına müdahaleyi engellemek için sisteme giriş yapmıyor. Ortak sanal para ayrıca hız ve verimlilikte artış anlamına geliyor. Bir bankanın rakip bankadan alacağını saniyeler içinde tahsil edebilmesi ve kendi borçlusuna istediği başka bir para biriminden yollaması mümkün hale geliyor. Örneğin 100 milyon dolarlık bir alacağı olan banka saniyede tahsilat yapıp bunu 90 milyon euro olarak yine çok kısa bir sürede başka bir bankaya transfer edebiliyor. Teknoloji şirketleri de sisteme girme yolunda adımlar atıyor. Yazıcılarıyla bilinen teknoloji firması Xerox, sanal paraların altyapısını oluşturan blockchain teknolojisine yatırım yapacağını açıkladı. Microsoft ise bu alandaki en büyük işleri yapan Initiative for Cryptocurrencies and Contracts (IC3) araştırmalarına dahil olacağını duyurdu. Kaynak: Sabah

