SANAYİ ÜRETİM RAKAMLARI AÇIKLANDI
Sanayi üretimi beklentileri aşarak, yıllık bazda yüzde 14.5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayi üretim endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.3 arttı. Beklentiler ise yüzde 0.8'lik bir artış olacağı yönündeydi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.
YIILIK BAZA GÖRE YÜZDE 14,5 ARTTI
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 14,5 artış gösterdi.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.
EN YÜKSEK ARTIŞ ENERJİDE
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %3,7 ile enerjide gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 17,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 13,9 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 11,9 ile mobilya imalatı takip etti.
2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde 6,6 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 5,4 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 3,4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip etti.
Kaynak: haberinburada
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