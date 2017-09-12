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SARIKAMIŞ HALKI SEFERBER OLDU! GÜNLERDİR SÜREN YANGIN SÖNDÜRÜLEMİYOR


Sarıkamış halkı seferber oldu! Günlerdir süren yangın söndürülemiyor
Tarih : 12 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Sarıkamış Halkı Seferber Oldu! Günlerdir Süren Yangın Söndürülemiyor(10/10)6

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 gündür kontrol altına alınamıyor.

BÖLGEYE İTFAİYE ARAÇLARININ GİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Sarıkamış İznos mevkii Komtepe bölgesindeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle bir türlü söndürülemiyor. 7'den 70'e herkesin söndürmek için mücadele ettiği yangın, itfaiye araçlarının girmesinin mümkün olmadığı bölgede devam ediyor. Söndürülen ancak soğutma çalışmalarının yapılamadığı bölgeler yeniden alevlenerek yangının yayılmasına neden oluyor.

SARIKAMIŞ HALKI CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Sarıkamış ormanlarında 3 gün önce başlayan ve kuru otların tutuşmasıyla hızla ilerleyen yangında şu ana kadar yaklaşık 11 hektarlık alan zarar gördü. Yetkililer yangının söndürülmesi için bütün imkanlarını seferber etti. Sarıkamış halkının canla başla mücadele ettiği yanının biran evvel söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Sarıkamış'ta devam eden orman yangınından görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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