Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı.

Sarıyer'de yağan şiddetli yağışın ardından caddeler adeta dereye döndü.

ŞELALELER OLUŞTU

Araçlar su ile dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar ise bahçelerine dolan suları kovalar yardımı ile tahliye etmeye çalıştı.

Bölgede etkili olan yağış, altyapı çalışmalarının devam ettiği yollarda ise küçük şelalere neden oldu.

Kaynak: haberinburada