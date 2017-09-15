Çanakkale ve Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, ağustos ayı sonunda Saros Körfezi açıklarında bir tekne tespit etti. Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarında Türk karasuları içindeki tekneye yanaşan ekipler incelemede bulundu. Özel teknenin içinde insan olmadığı görülürken, uzaktan uydu yardımı ile hareketinin sağlandığı belirlendi.

UYDU ALICILARI AKTİF

Yapılan kontrollerde süpersonik teknenin içinde özel haberleşmede kullanılan ve veri iletimini sağlayan sistemlerin kurulu, haberleşme için kullanılan antenler ve uydu alıcılarının aktif olduğu saptandı. Yatık motorlu olan, yüksek hıza ulaşabilen teknenin bozulması sonucu radara takıldığı öğrenildi. Tekne, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

"RADARLA TESPİTİ İMKANSIZ"

Gazete Habertürk'ten Mesut Han'ın haberine göre süpersonik teknenin kime ya da hangi ülkeye ait olduğu araştırılırken askeri kaynaklar, "Tekne özel bir yapıya sahip. Radarla tespiti imkânsız. Ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı arızaya geçerek stop ediyor ve bu sırada radar tarafından tespit ediliyor. Bunlar insansız hava araçları gibi pilotu bulunmayan araçlar. Muhtemelen AB üyesi ülkelerin denizdeki yasadışı göçü denetlemek için kara sularımıza sızdırdığı bir araç. Şu anda Sahil Güvenlik'te tutuluyor ve savcılık tarafından konu gizlilik içerisinde yürütülüyor" dedi.

Uzmanlar, bu tür araçların Frontex (AB Dış Sınırların Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı) tarafından Akdeniz ve Ege'de gemilerdeki telsiz dinlemeleri ile göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini önlemek amaçlı olarak kullanıldığını belirtti. Uzmanlar yapım yerinin Fransa, teknenin de Frontex komuta merkezleri tarafından kullanılıyor olabileceğini kaydetti.

"AB GEMİLERİ RAHATLIKLA GİRİYOR"

Emekli Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar ise olayla ilgili şunları söyledi:

"Teknenin içindeki materyallere bakmak gerek. İstihbarati cihazlar varsa casus teknesi olabilir. Harekât merkezi dediğimiz alanda konuşlanan cihazlar yoksa insan kaçakçılarının keşif amaçlı kullandığı bir tekne olabilir. Bizde de radara yakalanmayan tekneler inşa ediliyor. Bazı firkateynlerimiz radara yakalanmama özelliğine sahip. Karasularımıza AB üyeleri de dahil diğer ülkelerin gemileri rahatlıkla girebiliyor. Onların böyle bir tekneyle keşif yapma ihtimali pek mantıklı gelmiyor."

Kaynak: haberinburada