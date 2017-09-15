Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!

SAROS KÖRFEZİ'NDE YAKALANAN DEV GRANYÖZ BALIĞINA VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ


Saros Körfezi'nde Yakalanan Dev Granyöz Balığına Vatandaşlardan Büyük İlgi
Tarih : 15 Eylül 2017, 18:00
Puan Ver : Saros Körfezi'nde Yakalanan Dev Granyöz Balığına Vatandaşlardan Büyük İlgi(5/10)1

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 137 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki dev granyöz balığı, Edirne'nin Keşan ilçesine getirilerek, balıkçı tezgahında sergilendi.

KİLOSU 2 LİRADAN SATIŞA SUNULDU

Gelibolu'dan teknesiyle Saros Körfezi'nde denize açılan Gülhan Uluhan, ağ ile 137 kilo ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda, kaya levreği olarak da bilinen granyöz balığı yakaladı. Dev balık, Keşan'a getirilerek, yeni açılan bir balıkçının önündeki tezgahta sergilendi. Görenler meraklı gözlerle balığı seyredip fotoğraf çekerken, bazıları bu büyüklükte bir balığı ilk kez gördüklerini söyledi. Balık, iş yerinin açılışına özel olarak kilosu 2 liradan satışa sunuldu.

İşte balıkçıların yakaladığı dev balık:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Saros  Körfezi  Nde  Yakalanan  Dev  Granyöz  Balığına  Vatandaşlardan  Büyük  İlgi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER