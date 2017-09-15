SAROS KÖRFEZİ'NDE YAKALANAN DEV GRANYÖZ BALIĞINA VATANDAŞLARDAN BÜYÜK İLGİ
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçıların ağlarına takılan 137 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki dev granyöz balığı, Edirne'nin Keşan ilçesine getirilerek, balıkçı tezgahında sergilendi.
KİLOSU 2 LİRADAN SATIŞA SUNULDU
Gelibolu'dan teknesiyle Saros Körfezi'nde denize açılan Gülhan Uluhan, ağ ile 137 kilo ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda, kaya levreği olarak da bilinen granyöz balığı yakaladı. Dev balık, Keşan'a getirilerek, yeni açılan bir balıkçının önündeki tezgahta sergilendi. Görenler meraklı gözlerle balığı seyredip fotoğraf çekerken, bazıları bu büyüklükte bir balığı ilk kez gördüklerini söyledi. Balık, iş yerinin açılışına özel olarak kilosu 2 liradan satışa sunuldu.
İşte balıkçıların yakaladığı dev balık:
Kaynak: haberinburada
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