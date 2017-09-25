SAVAŞ UÇAĞI DENİZE ÇAKILDI! O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
İtalya'da gösteri uçuşu yapan savaş uçağının denize çakıldığı anlar kameralara takıldı.
DENİZE ÇAKILDI
Başkent Roma'nın güneyindeki Terracina'da gerçekleştirilen gösteri uçuşunda bir F-2000A Typhoon tipi savaş uçağı denize çakıldı. Yüzlerce insanın gözü önünde yaşanan kazada, pilot hayatını kaybetti. Pilotun cesedine, yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma sonucu ulaşıldı.
Uçağın düşüş nedeniyle ilgili ise soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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