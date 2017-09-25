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SAVCILIK, SOSYAL MEDYADAN SPORLA İLGİLİ HAKARET EDENLERE SORUŞTURMA AÇTI


Savcılık, Sosyal Medyadan Sporla İlgili Hakaret Edenlere Soruşturma Açtı
Tarih : 25 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Savcılık, Sosyal Medyadan Sporla İlgili Hakaret Edenlere Soruşturma Açtı(6/10)2

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı harekete geçti. Daire Başkanlığı tarafından kurulan özel ekibin saptadığı, sosyal medya üzerinden sporla ilgili "şiddet" ve "hakaret" içeren paylaşımlarda bulunan yaklaşık bin kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN CEZASI ALACAKLAR

Yapılan inceleme sonucunda " hakaret " ve "şiddet " içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında hem ceza, hem de idari yaptırım cezası verilecek. Ceza alacak kişiler, 5 bin liraya kadar idari para ve 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken, spor müsabakalarından men cezası alacaklar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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