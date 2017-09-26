SAVCILIK, VOLKAN BABACAN'A PET ŞİŞE FIRLATAN TARAFTARA HAPİS İSTEDİ
Savcılık, Süper Lig'in 4.haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında, Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'a pet şişe fırlatan taraftara 1 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açtı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan'a tribünden pet şişe atılmasına ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe taraftarı olan şüpheli F.B.'nin 9 Eylül 2017 tarihinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe-Başakşehir futbol müsabakasını izlemek üzere tribünde yer aldığı anlatıldı.
Şüphelinin müsabakanın ikinci yarısı başlarken elinde bulunan pet şişeyi Başakşehir takımının kalecisi olan müşteki Volkan Babacan'a fırlattığının kaydedildiği iddianamede, bu eylemden dolayı müştekinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
SİLAHLA KASTEN YARALAMA
Eylemin doğrudan müştekinin hedef alınarak gerçekleştirildiğinin yer aldığı iddianamede, şüpheli F.B.'nin TCK'nın 86/3 maddesi gereğince "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ayrıca iddianamede şüpheli hakkında 6222 sayılı kanunun 18. maddeleri gereğince güvenlik tedbiri uygulanması talep edildi.
Kaynak: haberinburada
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