SCHUMACHER İÇİN ÇIKAN SON HABER HEYECANLANDIRDI
Geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayatta yaşamını sürdüren F1 pilotu Schumacher'le ilgili ABD'de yeni tedavi yönteminin deneneceği haberi, hayranlarını heyecanlandırdı.
Kaza yaptığı 2013 yılından beri tedavi altında olan ve sağlığı konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen ünlü pilot Michael Schumacher için yeni bir umut doğduğu belirtildi. İddialara göre Michael Schumacher'in özel bir yöntemle tedavi edilebileceği belirtildi.
Ailesiyle birlikte İsviçre'deki evinde yarı bitkisel hayatta yaşamını sürdüren efsane Formula 1 pilotu Alman Michael Schumacher'in sağlık durumu yıllardır medyadan saklanırken Alman dergisi Bravo, efsanenin Amerika'ya tedaviye götürülebileceğini açıkladı.
AİLESİ FARKLI TEDAVİYE SICAK BAKIYOR
48 yaşına gelen Schumacher'in Texas'ın Dallas şehrindeki bir beyin uzmanı tarafından özel bir metotla tedavi edilebileceği ve ailenin de bu duruma sıcak baktığı belirtildi.
Tedaviyi üstlenecek olan Doktor Mark Meeks yaptığı açıklamada 'Travma geçiren hastalarla ilgili oldukça kapsamlı bir deneyime sahibiz. Bizim yapabileceğimiz tedaviyi Avrupa'da yapabilecek bir klinik olduğunu sanmıyorum.' dedi.
GÖRDÜĞÜ TEDAVİNİN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK
Efsane pilotun, Avrupa'da gördüğü tedavinin son derece yüksek maliyete mal olduğu belirtilmişti. 2 kez beyninden ağır operasyon geçiren Michael Schumacher kaza yaptığı günden beri komada hayat mücadelesi veriyor.
(Mynet)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
- Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
- Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
- Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok
- İngiliz Eski Futbolcu Ferdinand: Cenk Tosun Umarım Kontratına İzolasyon Maddesi Ekletmiştir
- Olay Yaratan İddia! Dünya Kupası Öncesi Doping Girişimi
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar