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Schumacher için çıkan son haber heyecanlandırdı

SCHUMACHER İÇİN ÇIKAN SON HABER HEYECANLANDIRDI

Geçirdiği kaza sonrası bitkisel hayatta yaşamını sürdüren F1 pilotu Schumacher'le ilgili ABD'de yeni tedavi yönteminin deneneceği haberi, hayranlarını heyecanlandırdı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Schumacher İçin Çıkan Son Haber Heyecanlandırdı(5/10)1

Kaza yaptığı 2013 yılından beri tedavi altında olan ve sağlığı konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen ünlü pilot Michael Schumacher için yeni bir umut doğduğu belirtildi. İddialara göre Michael Schumacher'in özel bir yöntemle tedavi edilebileceği belirtildi.

Ailesiyle birlikte İsviçre'deki evinde yarı bitkisel hayatta yaşamını sürdüren efsane Formula 1 pilotu Alman Michael Schumacher'in sağlık durumu yıllardır medyadan saklanırken Alman dergisi Bravo, efsanenin Amerika'ya tedaviye götürülebileceğini açıkladı.

AİLESİ FARKLI TEDAVİYE SICAK BAKIYOR

48 yaşına gelen Schumacher'in Texas'ın Dallas şehrindeki bir beyin uzmanı tarafından özel bir metotla tedavi edilebileceği ve ailenin de bu duruma sıcak baktığı belirtildi.

Tedaviyi üstlenecek olan Doktor Mark Meeks yaptığı açıklamada 'Travma geçiren hastalarla ilgili oldukça kapsamlı bir deneyime sahibiz. Bizim yapabileceğimiz tedaviyi Avrupa'da yapabilecek bir klinik olduğunu sanmıyorum.' dedi.

GÖRDÜĞÜ TEDAVİNİN MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Efsane pilotun, Avrupa'da gördüğü tedavinin son derece yüksek maliyete mal olduğu belirtilmişti. 2 kez beyninden ağır operasyon geçiren Michael Schumacher kaza yaptığı günden beri komada hayat mücadelesi veriyor.

(Mynet)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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