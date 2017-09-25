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Sebebi Malum! Türkiye, F Plaka Almaktan Kaçıyor

SEBEBİ MALUM! TÜRKİYE, F PLAKA ALMAKTAN KAÇIYOR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen süreçte vatandaşların "F" harfi içeren plaka almaktan kaçındığı, mevcut plakalarını ise iade ettiği belirtildi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Sebebi Malum! Türkiye, F Plaka Almaktan Kaçıyor(8/10)4

Türkiye'nin birçok ilinde "F" harfi ile başlayan plakaların tercih edilmediği ve bunların boşta kaldığı öğrenildi. Vatandaşların, yeni araç alırken veya başka ile ait plakayı değiştirirken trafik şube müdürlüklerinde boşta bulunan plakalar arasından tercihte bulunduğu kaydedildi.

SAKINCALI PLAKALAR: FG, FT, FGL

Son dönemde özellikle "FG", "FT" ve "FGL" grubu plakaların iade edildiği ifade edildi. 15 Temmuz öncesi ise özellikle FETÖ mensuplarının "F" içerikli plakaları çok tercih ettiği ve "F" grubu plakaların bulunamadığı belirtildi. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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