Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

seda bakan cenazeden fotoğraf paylaşarak veda etti

SEDA BAKAN CENAZEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞARAK VEDA ETTİ

Fox TV ekranında yayınlanan 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisi final yaparken, oyuncular sosyal medya hesaplarından yaptıkları eğlenceli paylaşımlarla veda ettiler.

Tarih : 31 Ocak 2017, 09:01
Puan Ver : Seda Bakan Cenazeden Fotoğraf Paylaşarak Veda Etti(6.2/10)6


 Dün akşam yayınlanan bölümünün ardından ekran macerasını sonlandıran Bana Sevmeyi Anlat dizisinin oyuncuları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle vedalaştı.



SEDA BAKAN CENAZEDEN FOTO PAYLAŞTI



Dolunay Soysert, dizi ekibiyle birlikte izlenen son bölümden sonra çekilmiş bir hatıra fotoğrafını paylaşırken, son dönemin sempatik ve güzel isimlerinden Seda Bakan ise dizide yer alan bir cenaze sahnesi sonrası çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.



"BYE BYE HAŞMET"



Dizide Mustafa Üstündağ'ın hayat verdiği Haşmet karakterinin cenaze sahnesi ardından Dolunay Soysert'le çekilmiş bir selfiesini paylaşan Bakan, bu karenin altına 'Bye Bye Haşmet' notunu düştü.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Seda  Bakan  Cenazeden  Fotoğraf  Paylaşarak  Veda  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER