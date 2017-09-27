SEDA SAYAN'IN ESKİ AŞKI ERKAN ÇELİK İLE ENİŞTESİ BİRBİRİNE GİRDİ
Seda Sayan'ın eski sevgilisi Erkan Çelik, Show TV binasına gelip Kadırgalı'nın eniştesi Coşkun Yıldız'a saldırdı.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın eski sevgilisi Erkan Çelik ile eniştesi Coşkun Yıldız iddialara göre birbirine girdi. İkilinin birbirine girmesinin nedeninin ise Seda Sayan ile Erkan Çelik'in orkestralarının aynı olması ve Sayan'ın eniştesinin orkestraya "Artık oraya gitmeyeceksiniz." demesiymiş.
SHOW TV BİNASINI BASTI
Seda Sayan ile Erkan Çelik'in orkestrası aynı olunca işler iyice karıştı. Orkestra Erkan Çelik'in programına gidince Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız "Artık iki programa gitmeyin." diye uyardı. Bunun üzerine Çelik, Yıldız'a "Benim ekmeğimle mi oynayacaksın" deyip saldırmış.
Kaynak: haberinburada
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