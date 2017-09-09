ŞEHİDİN ACI HABERİ, ŞEHİR DIŞINDAKİ ACILI BABAYA TELEFONDAN SÖYLENDİ
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin saldırında şehit düşen Astsubay Mustafa Kök'ün acı haberi memleketi Osmaniye'deki baba evine ulaştı. Şehidin şehir dışında olan babasına acı haber telefonla iletildi. Şehidin eşinin, 8 aylık hamile olması ise yürekleri burktu.
BABASINA TELEFONDAN ACI HABER VERİLDİ
Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün (25) baba evine acı haber ulaştı.
Acı haber, askeri yetkililer tarafından şehit Kök'ün Dervişiye köyündeki, annesi Döndü Kök ve eşi Yasemin Kök ile yakınlarına verilirken, Şehidin babası Reha Kök'ün Çorum'da olduğu ve acı haberin kendisine telefonla verildiği kaydedildi.
ŞEHİDİN EŞİ 8 AYLIK HAMİLE
Şehidin baba evine ve sokağa Türk Bayrağı asılırken fenalık geçiren şehit yakınlarına 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Kök'ün iki kız kardeşi olduğu ve bir yıl önce evlendiği eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin kız kardeşi Merve Kök'ün, "Abi, çocuğuma her şeyini alın demiştin. Çocuğu göremeden gittin" diyerek döktüğü gözyaşı yürekleri dağladı.
5 YILDIR GÖREV YAPIYORDU
Şehit astsubay Mustafa Sefa Kök'ün 5 yıldır görevde olduğu ve 1,5 ay önce Bingöl'de göreve başladığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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