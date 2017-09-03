ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI! HAKKARİ'DE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari'de silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi
ŞEHİT HABERİNİN ARDINDAN 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün il merkezine bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı insansız hava aracıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.
BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR
Bölgede Jandarma Özel Harekat Tim'leri tarafından arama tarama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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