Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI! HAKKARİ'DE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ


Şehidin Kanı Yerde Kalmadı! Hakkari'de 4 Terörist Öldürüldü
Tarih : 03 Eylül 2017, 20:20
Puan Ver : Şehidin Kanı Yerde Kalmadı! Hakkari'de 4 Terörist Öldürüldü(5/10)1

Hakkari'de silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi

ŞEHİT HABERİNİN ARDINDAN 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün il merkezine bağlı Kırıkdağ bölgesinde tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun silahlı insansız hava aracıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bölgede Jandarma Özel Harekat Tim'leri tarafından arama tarama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şehidin  Kanı  Yerde  Kalmadı  Hakkari  De  4  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER