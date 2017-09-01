ŞEHİT BABASIYLA 21 YILDIR MEZARDA BAYRAMLAŞIYOR
Babası 21 yıl önce şehit olan acılı genç kız, o günden beri her bayram, şehitliğe gelerek babasıyla bayramlaşıyor.
Babası şehit olduğunda 2.5 yaşında olan ve onu hiç hatırlamayan Esma Temel (23), 21 yıldır şehitliğe gelerek babasıyla bayramlaşıyor.
PKK'NIN SALDIRISI SONUCU 21 YIL ÖNCE ŞEHİT OLDU
Kurban Bayramı'nın birinci gününde de Adana'da Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği, ziyaretçi akınına uğradı. Şehitlerin, anne, baba, eş ve çocukları kabristanları ziyaret edip onlarla bayramlaştı. Bunlardan biri de Jandarma Uzman Çavuş olarak 1994 yılında göreve başlayan ve 2 Eylül 1996 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Hüseyin Temel'in kızı Esma Temel oldu. Babası şehit olduğunda sadece 2.5 yaşında olan ve onu hiç hatırlamayan Temel, 21 yıldır babasıyla şehitlikteki mezarlıkta bayramlaşıyor.
"BABAMI HATIRLAMIYORUM"
Babasının şehit olmasının üzerinden 21 yıl geçtiğini belirten Temel, "Babam şehit olduğunda ben 2.5 yaşındaymışım. Babamı hiç hatırlamıyorum" diyerek daha fazla konuşamayıp gözyaşlarına boğuldu.
"EVLENELİ 4 YIL OLMUŞTU"
Şehidin eşi Songül Temel ise "Evlendikten 4 yıl sonra eşim şehit oldu. Kızım 2.5 yaşındaydı aradan 21 yıl geçti. Kızım büyüdü üniversiteyi bitirdi. Her zaman şehitliğe geliyoruz" diye ağladı.
AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı'da şehitliği ziyareti sırasında aile ile görüştü. Sarı, şehidin kızının üniversite mezunu olduğunu ve iş aradığını öğrenince not alarak yardımcı olma sözü verdi.
Kaynak: haberinburada
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