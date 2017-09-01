Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

Şehit Babasıyla 21 Yıldır Mezarda Bayramlaşıyor

ŞEHİT BABASIYLA 21 YILDIR MEZARDA BAYRAMLAŞIYOR

Babası 21 yıl önce şehit olan acılı genç kız, o günden beri her bayram, şehitliğe gelerek babasıyla bayramlaşıyor.

Tarih : 01 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Şehit Babasıyla 21 Yıldır Mezarda Bayramlaşıyor(8/10)4

Babası şehit olduğunda 2.5 yaşında olan ve onu hiç hatırlamayan Esma Temel (23), 21 yıldır şehitliğe gelerek babasıyla bayramlaşıyor.

PKK'NIN SALDIRISI SONUCU 21 YIL ÖNCE ŞEHİT OLDU

Kurban Bayramı'nın birinci gününde de Adana'da Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği, ziyaretçi akınına uğradı. Şehitlerin, anne, baba, eş ve çocukları kabristanları ziyaret edip onlarla bayramlaştı. Bunlardan biri de Jandarma Uzman Çavuş olarak 1994 yılında göreve başlayan ve 2 Eylül 1996 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Hüseyin Temel'in kızı Esma Temel oldu. Babası şehit olduğunda sadece 2.5 yaşında olan ve onu hiç hatırlamayan Temel, 21 yıldır babasıyla şehitlikteki mezarlıkta bayramlaşıyor.

"BABAMI HATIRLAMIYORUM"

Babasının şehit olmasının üzerinden 21 yıl geçtiğini belirten Temel, "Babam şehit olduğunda ben 2.5 yaşındaymışım. Babamı hiç hatırlamıyorum" diyerek daha fazla konuşamayıp gözyaşlarına boğuldu.

"EVLENELİ 4 YIL OLMUŞTU"

Şehidin eşi Songül Temel ise "Evlendikten 4 yıl sonra eşim şehit oldu. Kızım 2.5 yaşındaydı aradan 21 yıl geçti. Kızım büyüdü üniversiteyi bitirdi. Her zaman şehitliğe geliyoruz" diye ağladı.

AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı'da şehitliği ziyareti sırasında aile ile görüştü. Sarı, şehidin kızının üniversite mezunu olduğunu ve iş aradığını öğrenince not alarak yardımcı olma sözü verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şehit  Babasıyla  21  Yıldır  Mezarda  Bayramlaşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER