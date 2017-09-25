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Şehit Gaffar Okkan'ın Koruma Polisi FETÖ'den Tutuklandı

ŞEHİT GAFFAR OKKAN'IN KORUMA POLİSİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Eskişehir'de FETÖ'den tutuklanan 15 şüpheliden birinin, teröristler tarafından şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın koruma polislerinden M. D. olduğu belirtildi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Şehit Gaffar Okkan'ın Koruma Polisi Fetö'den Tutuklandı(8/10)4

Teröristler tarafından şehit edilen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın motosikletli koruma polislerinden M. D., FETÖ'den tutuklandı.

14 EYLÜL'DE BYLOCK'TAN 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 14 Eylül'de Eskişehir kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

15 KİŞİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Götürüldükleri KOM Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 15 kişinin tamamı geçen 19 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden bazıları, adliyiye getirilişleri sırasında yüzlerini elleriyle ve taşıdıkları poşetle kapatınca, burada bekleyen yakınlarının 'Kapatmayın yüzünüzü. Aç yüzünü, dik yürü. Biz buradayız' diye bağırmaları dikkat çekmişti.

TUTUKLANANLARDAN BİRİ GAFFAR OKAN'IN KORUMA EKİBİNDEN

Tutuklananlar arasında malulen emekli olan polis memuru M. D.'nin de olduğu belirtildi. M. D.'nin 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'a yapılan suikast sırasında motosikletli koruma ekibinde yer aldığı ve olayda yaralandığı bildirildi. M.D.'nin 2009 yılında malulen emekliye ayrıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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