Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında canı pahasına vatan haini Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürerek büyük kahramanlık gösteren Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i makamında ağırladı. Ziyaret öncesinde Hasan Hüseyin Halisdemir'i valilik binasının girişinde karşılayan Vali Güzeloğlu, kısa süren konuşmanın ardından baba Halisdemir'le valilik defterini imzaladı. Ziyarette Bor Kaymakamı Abdullah Küçük de hazır bulundu.



"BU TÜR KAHRAMANLAR VAR OLDUKÇA..."



Ziyarette konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "15 Temmuz gecesi bu ülkenin demokrasisine birliğimize beraberliğimize kast eden iç ve dış ihanet şebekelerinin, bunlara bağlı işbirlikçilerin, uzantıların ve bütün hain yapıların ortaya koyduğu darbe kalkışması, bu imanla püskürtüldü. Bilinmedir ki bu milletin içerisinde bu tür kahramanlar var oldukça, Türkiye Cumhuriyeti devleti, sonsuza kadar var olacak, Türk milleti de bahtiyar olacaktır" dedi.



Bu millet için canını feda eden şehitlerin her gün anılacağını belirten Vali Güzeloğlu, "Ömer Halisdemir'ler bu milletin gelecek her ferdinin ve her gününün anılan, yaşatılan, kahramanları olarak anılacaktır. Bizler kahramanlarımızla yaşarken, onların isimlerini hem gönlümüze hemde bilinmez ve silinmez bir şekilde toplumumuzun gündemine taşıyacaz" diye konuştu.



BABASI SON KONUŞMAYI ANLATTI



Şehit Ömer Halisdemir'le darbe günü telefonla konuştuğunu belirten baba Hasan Hüseyin Halisdemir, "15 Temmuz darbe gününde saat 09:00 sıralarında annesiyle oturuyorduk, rahmetlik de bana telefon etti. 'Baba ben yerimde duramıyorum, çok hırslıyım' dedi. Oğlum 20 yıllık askerdi, bana böyle bir şeyi hiç söylemedi. Ben de oğlumun bu sözlerine üzerine 'Bir su iç, besmele çek, niye yerinde duramıyorsun' dedim. O da bu sözlerim üzerine 'Baba çok hırslanıyorum" dedi. Yaratan mı bana söyletti bilmiyorum ama oğlum 'Korkma' dedim. 'Korkma, her zaman hazırlığını yapıyor, elin belinde oluyor zaten' dedim. Bunun üzerine oğlum da 'Ben hazırım' dedi. Bu konuşmanın ardından bizim kasabanın elektirkleri gitti" diye konuştu.



Ziyaretin ardından Hasan Hüseyin Halisdemir, Vali Güzeloğlu'na Türk Bayrağı, Kuran-Kerim ve yöresel bir hediye takdim etti. Vali Güzeloğlu ise baba Halisdemir'e sembolik vazo hediye etti.







kaynak:habertürk