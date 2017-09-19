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ŞEKER PİLİÇ'İN ÜRETİM TESİSİ, İCRADAN SATILACAK


Şeker Piliç'in Üretim Tesisi, İcradan Satılacak
Tarih : 19 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Şeker Piliç'in Üretim Tesisi, İcradan Satılacak(10/10)6

Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan Şeker Piliç, içine düştüğü mali krizi aşamayınca iflas erteleme istemişti. Ancak, mahkeme, şirketin kurtarılamayacağına hükmederek iflas kararı vermişti. Şirkete ait varlıklardan üretim tesisi ise şimdilerde icradan satılıyor. Şirketin iflası sonrası kurulan iflas idaresi Balıkesir Bandırma'da bulunan tesisi icradan satacak. 53 bin metrekare alan üzerinde kurulu tesis için belirlenen bedel 30 milyon 231 bin TL. İlk ihale 27 Ekim günü yapılacak.

200 MİLYON LİRALIK BORCU BULUNUYOR

İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde, icradan satış ihalesi 27 Kasım'da ikinci kez yapılacak. İcradan satışlar belirlenen bedelin yüzde 50'si üzerinden satışa çıkıyor.

Bir başka deyişle Şeker Piliç'in dev tesisi için ihale rakamı 15 milyon 115 bin liradan başlayacak. Sanayi imarlı alanda bulunan tesis için ödenecek KDV oranı ise yüzde 18.

Temeli 1950'lere dayanan şirket, Türkiye'nin ilk beyaz et ihracatçısı şirketiydi. Şeker Piliç için, 200 milyon liralık borç ile iflas kararı verilmişti. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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