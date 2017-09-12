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SELÇUK'A VEDA ETTİLER: HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER


Selçuk'a veda ettiler: Her şey için teşekkürler
Tarih : 12 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Selçuk'a Veda Ettiler: Her Şey İçin Teşekkürler(6/10)2

Deplasmanda 1-1 berabere tamamlanan Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası Selçuk İnan'ın performansı tartışma konusu oldu. Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan ise kaptan Selçuk İnan için zehir zemberek bir yazı yayımladı.

İşte ultrAslan tarafından paylaşılan o yazı;

"BU FORMA İÇİN SAVAŞMAKTAN ÇOK UZAK OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada görev aldığı 30 dakikalık süre boyunca Selçuk İnan, Galatasaray formasını taşıyamadığını, hatalarından ders almadığını ve bu forma için savaşmaktan çok uzak olduğunu maalesef bizlere BİR KEZ DAHA gösterdi.

"KAPTANLIĞIN MÜCADELEDEN GEÇTİĞİNİ BİLMEYEN GÖRÜNTÜNÜN KABUL EDİLEBİLİR TARAFI KALMADI"

Galatasaray taraftarı VEFALIDIR ve vefalı olduğu için SABIRLIDIR. Galatasaray formasının hele hele Galatasaray kaptanlığının özveri, emek, mücadeleden ve vefadan geçtiğini bilmeyen bir görüntünün bizler için kabul edilebilir bir tarafı kalmadı.

"YAŞATTIĞIN BAŞARILAR İÇİN TEŞEKKÜRLER SELÇUK İNAN"

Çünkü Galatasaray taraftarı hak edeni, hak etmeyeni ve hakkını yiyeni daima ayırt etmiştir ve gerektiğinde herkese hakkını vermiştir. Bu yüzden geçmişte Galatasaray'ımıza yaptığın katkılar ve yaşattığın başarılar için Teşekkürler Selçuk İnan…

Galatasaray taraftarının kutsal saydığı Galatasaray arması ve forması için savaşmayan hiçbir futbolcuya tahammülü yok. Olmayacak da… Baba Gündüz'ünde dediği gibi; Galatasaray feragat ve fedakârlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır. Galatasaray şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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