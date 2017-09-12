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Şemdinli'de Operasyon İçin Düğmeye Basıldı, Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

ŞEMDİNLİ'DE OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1 köy, 2 mahalle ve bir mezrada, başlayacak olan terör operasyonları öncesinde 7 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 00:30
Puan Ver : Şemdinli'de Operasyon İçin Düğmeye Basıldı, Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi(10/10)6

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde Mahalleleri ile İncesu mezrası'nda 7 gün süre ile saat 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bölgede başlatılacak olan terörle mücadele operasyonu, karar gerekçe olarak gösterildi.

"7 GÜN SÜREYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ"

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle:

İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde 11.09.2017 tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süre ile saat: 22.00'den saat: 05.00'a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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