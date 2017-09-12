ŞEMDİNLİ'DE PKK'NIN YOLA DÖŞEDİĞİ PATLAYICI İNFİLAK ETTİ: 1 ŞEHİT 3 YARALI
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
YOL EMNİYETİ ALDIKLARI SIRADA PATLADI
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.
1 KORUCU ŞEHİT OLDU, 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar