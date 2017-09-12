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ŞEMDİNLİ'DE PKK'NIN YOLA DÖŞEDİĞİ PATLAYICI İNFİLAK ETTİ: 1 ŞEHİT 3 YARALI


Şemdinli'de PKK'nın Yola Döşediği Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit 3 Yaralı
Tarih : 12 Eylül 2017, 23:20
Puan Ver : Şemdinli'de Pkk'nın Yola Döşediği Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit 3 Yaralı(8/10)4

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

YOL EMNİYETİ ALDIKLARI SIRADA PATLADI

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği belirtildi.

1 KORUCU ŞEHİT OLDU, 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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