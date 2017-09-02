Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

Şempanze Can'a Aslan Gibi Arkadaş

ŞEMPANZE CAN'A ASLAN GİBİ ARKADAŞ

Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki şempanze Can ve aslan yavrusu Cesur'un dostlukları görenleri şaşırtıyor.

Tarih : 02 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Şempanze Can'a Aslan Gibi Arkadaş(5/10)1

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde dünyaya gelen ve annesinin bakmadığı Can isimli minik şempanze, aslan yavrusu 'Cesur' ile arkadaş oldu.

BAKICILAR TARAFINDAN BÜYÜTÜLMÜŞTÜ

Yaklaşık 1 yıl önce doğduktan sonra annesi tarafından sahiplenilmeyen ve bakıcıların kucağında adeta bebek gibi büyütülen 'Can' isimli şempanze, hayvanat bahçesinin maskotu ve simgesi haline gelmişti.

CİZRE'DE KONTROL SIRASINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde ise Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol uygulaması sırasında polis ekiplerince bulunan ve el konulduktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirilen 2 aylık 'Cesur' adındaki aslan yavrusu, şempanze Can'a arkadaşlık ediyor. Geçirdiği travmanın ardından hayvanat bahçesine alışan Can, kafesten de kurtularak açık alanda yaşıyor. Şempanze Can'a aslan yavrusu Cesur arkadaşlık ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Can'a yeni bir arkadaş geldiğini belirterek, "Birbirlerine uyumları çok iyi ama uzun süre yan yana bırakmıyoruz. Farklı barınaklarda barındırıyoruz. Ama birbirlerini sık sık görüyorlar" şeklinde konuştu.

Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni misafiri Cesur için ise, "Geçtiğimiz günlerde Cizre'de bulunan erkek aslan yavrusu hayvanat bahçemize gelmişti. Aslanımızın gerekli tedavi ve bakımlarını yaptık. İlk geldiğinde hayvanın sağlık durumu biraz kötüydü. Geldiğinde 750 gram iken buraya geldikten sonra özel diyetlerde besledik. Şu an yaklaşık 2 kilogram geliyor" dedi.

"TATLI REKABET"

Özsöyler, "Tabi bizim Gaziantep Hayvanat Bahçesinin maskotu Şempanze yavrusu Can iken artık ona rakip olarak gelen aslan yavrumuz Cesur oldu. Gelen ziyaretçiler hem Can'a hem Cesur'a oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu iki maskotumuz şu an rekabet halindeler. Can yalnız kalmıştı. Cesur'un aramıza katılması hem Gaziantep Hayvanat Bahçesini renklendirdi hem de Can'a iyi bir arkadaş oldu. Kurban Bayramı'nda bütün vatandaşlarımızı Hayvanat Bahçemize bekliyoruz" diye konuştu.

Oldukça neşeli oldukları görülen Can ve Cesur'un dostlukları ise hayvanat bahçesi çalışanlarını ve ziyaretçilerini de şaşırtıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şempanze  Can  A  Aslan  Gibi  Arkadaş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER