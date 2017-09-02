ŞEMPANZE CAN'A ASLAN GİBİ ARKADAŞ
Gaziantep Hayvanat Bahçesindeki şempanze Can ve aslan yavrusu Cesur'un dostlukları görenleri şaşırtıyor.
Gaziantep Hayvanat Bahçesinde dünyaya gelen ve annesinin bakmadığı Can isimli minik şempanze, aslan yavrusu 'Cesur' ile arkadaş oldu.
BAKICILAR TARAFINDAN BÜYÜTÜLMÜŞTÜ
Yaklaşık 1 yıl önce doğduktan sonra annesi tarafından sahiplenilmeyen ve bakıcıların kucağında adeta bebek gibi büyütülen 'Can' isimli şempanze, hayvanat bahçesinin maskotu ve simgesi haline gelmişti.
CİZRE'DE KONTROL SIRASINDA BULUNMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde ise Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol uygulaması sırasında polis ekiplerince bulunan ve el konulduktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine getirilen 2 aylık 'Cesur' adındaki aslan yavrusu, şempanze Can'a arkadaşlık ediyor. Geçirdiği travmanın ardından hayvanat bahçesine alışan Can, kafesten de kurtularak açık alanda yaşıyor. Şempanze Can'a aslan yavrusu Cesur arkadaşlık ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Can'a yeni bir arkadaş geldiğini belirterek, "Birbirlerine uyumları çok iyi ama uzun süre yan yana bırakmıyoruz. Farklı barınaklarda barındırıyoruz. Ama birbirlerini sık sık görüyorlar" şeklinde konuştu.
Özsöyler, Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni misafiri Cesur için ise, "Geçtiğimiz günlerde Cizre'de bulunan erkek aslan yavrusu hayvanat bahçemize gelmişti. Aslanımızın gerekli tedavi ve bakımlarını yaptık. İlk geldiğinde hayvanın sağlık durumu biraz kötüydü. Geldiğinde 750 gram iken buraya geldikten sonra özel diyetlerde besledik. Şu an yaklaşık 2 kilogram geliyor" dedi.
"TATLI REKABET"
Özsöyler, "Tabi bizim Gaziantep Hayvanat Bahçesinin maskotu Şempanze yavrusu Can iken artık ona rakip olarak gelen aslan yavrumuz Cesur oldu. Gelen ziyaretçiler hem Can'a hem Cesur'a oldukça ilgi gösteriyorlar. Bu iki maskotumuz şu an rekabet halindeler. Can yalnız kalmıştı. Cesur'un aramıza katılması hem Gaziantep Hayvanat Bahçesini renklendirdi hem de Can'a iyi bir arkadaş oldu. Kurban Bayramı'nda bütün vatandaşlarımızı Hayvanat Bahçemize bekliyoruz" diye konuştu.
Oldukça neşeli oldukları görülen Can ve Cesur'un dostlukları ise hayvanat bahçesi çalışanlarını ve ziyaretçilerini de şaşırtıyor.
Kaynak: haberinburada
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