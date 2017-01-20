Şener Şen, geride bıraktığımız akşam Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Karşısında bir anda muhaberleri gören usta oyuncu 'Sizden korkuyorum artık, beni nasıl tanıdınız?' dedi.



Şener Şen: Sizden korkuyorum artık!



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Kapüşonunu taktığı montla elinde poşetle yürüyen sanatçı, "Beni bu halde nasıl tanıdınız? Sizden korkuyorum artık" diyerek muhabirlere takıldı.