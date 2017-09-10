Kayseri'de Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği'ne, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın tartışması damga vurdu.

"SİYASETÇİ KANDIRILMAMALI VE KANDIRMAMALIDIR"

Törende açılış konuşmasını yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Bizler Türk milletini bölmek isteyenlere fırsat vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Ülkemizde hizmet için siyaseti çok önemli buluyorum. Siyasetçi vicdanlı, dürüst, sözünün sahibi olmalı. Siyasetçi dini siyasete alet etmemelidir. Siyasetçi rüşvet almamalı, asla vatana ihanet etmemelidir. Teröristle pazarlık yapmamalı, devletin kilit noktalarına ve kozmik odaya teröristleri yerleştirmemelidir. Siyasetçi kandırılmamalı, kandırmamalıdır.

"BUNLAR BURADA KONUŞULMAZ, TERBİYESİZLİK YAPMAYIN"

CHP Milletvekili Arık'ın hükümeti eleştiren konuşma yapmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bulunduğu protokol alanında kısa süreli gerginlik oldu. Bakan Özhaseki, Milletvekili Arık'ın konuşmaları nedeniyle "Bunlar burada konuşulmaz, terbiyesizlik yapmayın" dedi.

ÖZHASEKİ, CHP'Yİ TERÖRE DESTEK VERMEKLE SUÇLADI

CHP'ye tepki gösteren Özhaseki, "Adalet diyeceksiniz PKK'nın siyasi uzantısıyla kol kola yürüyüşe çıkacaksınız. Yine anamuhalefetin sözcüsünün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan ben utandım. Bizim ürettiğimiz silahları kınıyor. O teröristler bizim yavrularımızı vurduğu zaman sesiniz çıkmıyor. Bir olmalıyız. Orada yavrularımız 24 saat nöbet tutuyorlar. Burada siyasi örgütlere destek olacak şekilde konuşmak askerimize zarar verir. O zaman niye destek veririz ki niye onlarla adalet yürüyüşü yaparız ki bunların hiçbiri doğru değil" ifadelerini kullandı.

"DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA ÇAY İÇEN LİDERİ LANETLİYORUM"

FETÖ'nün yaptığı darbe girişime değinen Özhaseki, bu örgütün 40 yıldan bu yana Türkiye'de bulunduğunu ifade ederken, Bu örgüt desteği hepimizden aldı. Darbe girişimi sırasında bir belediye başkanının evinde çay içen lideri de lanetliyorum. Ne olurdu halkın yanında yer alsaydınız" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada