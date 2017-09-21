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Şenol Güneş, derbi öncesi Caner'i köşeye çekti

ŞENOL GÜNEŞ, DERBİ ÖNCESİ CANER'İ KÖŞEYE ÇEKTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı öncesi oyuncusu Caner Erkin'i "Sakin ol, bu maçta senden çok şey bekliyorum." ifadeleriyle uyardı.

Tarih : 21 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Şenol Güneş, Derbi Öncesi Caner'i Köşeye Çekti(6/10)2

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesinde oyuncularını dev derbiye kafa olarakda hazırlıyor. Şenol Güneş, Fenerbahçe taraftarlarının kendisine tepki göstermesi olası Caner Erkin'e uyarılarda bulundu.

"KULAKLARINI TIKA"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin'e Ülker Stadyum'unda oluşabilecek tepkilerden ötürü terapi yapıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Caner Erkin'e sakin olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarından tepki geleceğini belirten Şenol Güneş, oyuncusuna kulaklarını tıkamasını ve oyununu oynaması gerektiğini belirtti.

"SAKİN KAL"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin'le bir görüşme yaparak derbide sakin kalmasını istedi. Fenerbahçe taraftarının kendisine tepki gösterebileceğini düşünen Şenol Güneş'in Caner Erkin'e, "Tahriklere kapılma. Kulaklarını tıka. Senden bu maçta çok şeyler bekliyorum" dediği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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