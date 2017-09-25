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Şenol Güneş: Fenerbahçe Maçında Hakeme Küfretmedim, Kendi Kendime Söylendim

ŞENOL GÜNEŞ: FENERBAHÇE MAÇINDA HAKEME KÜFRETMEDİM, KENDİ KENDİME SÖYLENDİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, F.Bahçe maçında tribüne gönderilmesiyle ilgili "Bir faul sonrası kendi kendime söylenirken kameralar çekmiş. Tepkim hakemeydi ama küfretmedim." dedi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Şenol Güneş: Fenerbahçe Maçında Hakeme Küfretmedim, Kendi Kendime Söylendim(9/10)5

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları G Grubu ikinci maçıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"HER MAÇIMIZDA FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Grubumuzdaki ikinci maçımıza çıkacağız. Grupta denk takımlar var. Disiplinli, sert savunma yapan ve önde baskı yapan bir takım Leipzig. Geçen sene Almanya'da iyi bir çıkış yaptılar. İlk maçta berabere kaldılar. Bunun da nedeni; savunma yapan takımlara karşı zorlanmaları. Akıllı, sabırlı ve dikkatli olmalıyız. Takım olarak bugün son idmanı yapıp yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Her maçımızda futbolun doğrularını yapmaya çalışıyoruz.

"BENİM HİÇBİR GAZETEDE BEYANATIM YOK"

Ben hiçbirinize beyanat vermediğim halde her gün ağzımdan beyanatlar çıkıyor. Benim hiçbir gazetede beyanatım yok. Basın toplantısı dışında konuşmam yok. Yeri geldiği zaman konuşacağım. Şu anda yapılan hiçbir konuşmanın ne takıma ne bana ne de size yararı yok.

"KENDİ KENDİME SÖYLENİYORDUM"

Hakem her maçta hata yapabiliyor. Sezon başından beri hakemle ilgili olumlu olumsuz ifadeler kullanmamaya çalışıyorum. 70. dakika civarıydı. Ana avrat küfürler oldu. Gökhan'ı getirmedik, Lens'i geç soktuk, Caner kimseyi provoke etmedi. Sadece bir diz çökmesi var. Bir faul sonrası kendi kendime söylenirken bein Sports çekmiş yayınlamış. Ağzımdan kötü kelime çıkıyorsa bunu tasvip etmem. Ne bana ne de doğru iş yapana yakışır bu tarz hareketler.

"KAZANMAK İÇİN HER YOL MUBAH DEĞİLDİR"

Kazanırsak 6 puan yaparız. Bunlar varsayım. Sahadaki oyun önemli olan. İlk maçı kazanmak bir avantajdı. Geçen sene de evvelki sene de iyi gitmemize rağmen tek mağlubiyetle elendik. Maç kazanmak için her yol mubah değildir. Biz sadece top oynamaya çalışacağız.

Medel sağ bekte elinden geleni yaptı. O topa çıktığı pozisyonda penaltı verilirdi verilmezdi, hakemin takdiridir o."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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