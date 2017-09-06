Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım

Şenol Güneş Patladı: Çok Biliyorlarsa Gelsinler Kadroyu Kursunlar

ŞENOL GÜNEŞ PATLADI: ÇOK BİLİYORLARSA GELSİNLER KADROYU KURSUNLAR

Son dönemde yeni transferlere şans vermediği için eleştirilerin hedefi olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Konuşanlar, çok iyi biliyorlarsa gelsinler kadroyu kursunlar." diyerek patladı.

Tarih : 06 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Şenol Güneş Patladı: Çok Biliyorlarsa Gelsinler Kadroyu Kursunlar(5/10)1

Yeni transferleri oynatmıyor diye tepki alan Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, "Görevim en iyi takımı sahaya sürüp oyunculardan verim almak" sözleriyle çevresine dert yandı.

"ÇOK İYİ BİLİYORLARSA GELSİNLER KADROYU KURSUNLAR"

Son dönemde eleştirilen Şenol Güneş sonunda patladı. "Yeni transferleri oynatmıyor" sözlerine karşı yakın çevresine dert yanan Güneş, "Benim görevim oyunculardan verim alıp en iyi kadroyu sahaya sürmek. Konuşanlar, çok iyi biliyorlarsa gelsinler, kadroyu kursunlar! Bu takımda bir sistem var. Onlarla her zaman konuşuyorum. Zaten zorlu bir maratona gireceğiz, herkese şans gelecek. Pepe bile gelirken 1 hafta takımdan ayrı çalıştı" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞLILAR ARKANIZDA

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da Şenol Güneş'e güvence verdi. Fikret Orman'ın, "Size ve tercihlerinize güveniyoruz. Canınız sıkılmasın, sadece yönetim olarak bizler değil, tüm Beşiktaşlılar arkanızda. Bizim için de neler söylüyorlar,ağzı olan konuşuyor. Futbol dışı şeyleri kafanıza takmayın" dediği ifade edildi.

Öte yandan ikili, Gary Medel'in durumunu da görüştü. Kurt teknik adam, Şilili futbolcuyu sağ bekte ya da stoperdedeğil orta sahada düşündüğünü ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şenol  Güneş  Patladı  Çok  Biliyorlarsa  Gelsinler  Kadroyu  Kursunlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER