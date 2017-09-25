Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, F.Bahçe derbisinde Pepe ile Valbuena arasında yaşanan bir pozisyonda Portekizlinin faul yaptığı yönünde çıkan karar sonrası çılgına dönmüştü. Bu esnada küfrettiği için tribüne gönderilen Güneş'in öfkesi maçın sonunda da sürüyordu.

EMEK HIRSIZLARI DİYE BAĞIRDI

Şenol hoca, Ülker Stadı'ndan ayrılırken soyunma odası koridorlarını "Emek hırsızları" diyerek inletti.

Kaynak: haberinburada