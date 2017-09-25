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Şenol Güneş, Ülker Stadı Koridorlarında Emek Hırsızları Diye Bağırdı

ŞENOL GÜNEŞ, ÜLKER STADI KORİDORLARINDA EMEK HIRSIZLARI DİYE BAĞIRDI

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği olaylı derbide tribüne gönderilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ülker Stadı'nın soyunma odası koridorlarında "Emek hırsızları" diye bağırmış.

Tarih : 25 Eylül 2017, 10:20
Puan Ver : Şenol Güneş, Ülker Stadı Koridorlarında Emek Hırsızları Diye Bağırdı(9/10)5

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, F.Bahçe derbisinde Pepe ile Valbuena arasında yaşanan bir pozisyonda Portekizlinin faul yaptığı yönünde çıkan karar sonrası çılgına dönmüştü. Bu esnada küfrettiği için tribüne gönderilen Güneş'in öfkesi maçın sonunda da sürüyordu.

EMEK HIRSIZLARI DİYE BAĞIRDI

Şenol hoca, Ülker Stadı'ndan ayrılırken soyunma odası koridorlarını "Emek hırsızları" diyerek inletti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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