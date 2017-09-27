UEFA Şampiyonlar Ligi, resmi Twitter hesabında bu kez teknik direktörlere yer verdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların teknik direktörlerinden oluşan bir karma hazırlayan UEFA, Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş'e de kadroda yer verdi.

ZİNEDİNE ZİDANE İLE AYNI KADRODA

Türk futbolunun efsanevi file bekçilerinden Şenol Güneş'e eşlik eden 10 teknik adamla oluşan kadronun merkez orta sahası ise dikkat çekti. Antonio Conte, Pep Guardiola, Diego Simeone ve Zinedine Zidane'dan oluşan orta saha merkezi unutulmaz anıları canlandırdı.

Öte yandan bu dört ismin de şu anki fit görüntüleri ele alındığında "Bu orta saha şimdi bile başarılı olur" yorumunu yaptırdı.

Kaynak: haberinburada