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ŞENOL GÜNEŞ: ZOR OLDU, BİRAZ YIPRANDIK AMA 3 PUANI HAK ETTİK


Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik
Tarih : 09 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik(6/10)2

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karabükspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi.

"ZOR OLDU, YIPRANDIK AMA HAK ETTİK"

Porto maçı öncesinde yorulduklarını belirtirken; "Biz kazanmaya yakın takımdık. Haklı ya da haksız eleştiriler var. Maçın başından sonuna kadar hakimdik. 10 kişi kaldıktan sonra birkaç pozisyon verdik. Saha ön şartlarına ve rakibe göre oynayabileceğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Biraz zor oldu. Erken gelmeyen gol, kaçan goller. Olumsuzluklara rağmen ayakta kalmak önemliydi. Kendi sahasında kazanabilen bir takıma karşı 10 kişi kalıp kazanmak önemliydi. Biraz yıprandık ama, Beşiktaş bugün hak ettiği 3 puanı aldı" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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