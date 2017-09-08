SERAP PAKÖZ, 11 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN TUĞÇE VE BÜŞRA'NIN CİNAYETİNİ ÇÖZDÜ
Balıkesir'in Savaştepe İlçesi Karacalar Mahallesi'nde, okula giderken kaybolduktan 44 gün sonra bir menfezde cesetleri bulunan ilkokul öğrencileri 10 yaşındaki Büşra Karabacak ve aynı yaştaki kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın katil zanlıları 11 yıl sonra bulundu.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
TV8 ekranlarında Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen 'Gerçeğin Peşinde' programında uzun süredir işlenen konu, nihayetinde çözüldü. 11 yıldır çözülemeyen cinayetin canlı yayında çözülmesi hem Serap Paköz'ü hem de Büşra ve Tuğçe'nin ailesini gözyaşlarına boğdu.
TIRNAK ALTI METARYALLERİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ
Tırnak altı metaryallerindeki dokularla DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucu çözülen cinayette Serap Paköz, cinayetle ilgili adli tıp raporunu açıkladı. Rapora göre kuzenlerin cinayetiyle ilgili alınan DNA'ların Seyhan Y. ve kardeşi Ayhan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Balıkesir polisi cinayetlerle ilgili biri kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.
BÜTÜN KÖY "OH" ÇEKTİ
Cinayetin aydınlatılması sonrası herkesin birbirine şüphe ile baktığı köyde herkes derin "oh" çekti.
Kaynak: haberinburada
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